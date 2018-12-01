"اقتصادية الوفد": قرار رفع سعر الدولار الجمركى عودة للصواب

أشاد خالد محمد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الوفد"، بقرار رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية، لتخضع لسعر الدولار في البنك المركزي،.



وقال خالد، فى بيان صحفى، إن القرار يتفق مع النظرية الاقتصادية الصحيحة، وأمر مطلوب فى الظروف الحالية لتقليل نزيف العملات الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني.



وأكد أن القرار المتخذ اليوم هو بمثابة عودة إلى طبيعة الأمور في التحصيل الجمركي للسلع، فيما عدا السلع التي تمس حياة المواطنين كالأكل والشرب على سبيل المثال، إلى جانب المواد الخام وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج.



وأضاف أنه من غير المنطقي أن تدعم الدولة استيراد السلع غير الضرورية ويتحمل البنك المركزى فارق سعر الدولار وبالتالى ينعكس ذلك سلبيًا على الاقتصاد المصري، متابعًا أن ارتفاع سعر الدولار الجمركى على تلك السلع يؤدى لارتفاع تكلفة الاستيراد.



كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن في بيان له، عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018، ولمدة شهر حتى 31122018.