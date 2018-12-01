6 حقائق عن العربى "حبيب" ابنة "ترامب"

قصة حب مع شاب عربى من أصول لبنانية، تعيشها ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن مايكل بولس، كان يواعدها بشكل دورى وفقًا لما نشرته صحيفة "Page Six" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، التي أكدت أن تيفاني، ابنة الرئيس ترامب من زوجته السابقة مارلا مابلز، على علاقة بشاب أمريكى من أصول لبنانية ويدعى مايكل بولس.



وترصد "الدستور" فى السطور التالية أبرز المعلومات عن مايكل بولس:



1- هو نجل رجل الأعمال اللبناني مسعد بولس الذي يدير مجموعة من الشركات تقدر بمليارات الدولارات فى عدة قطاعات، منها السيارات والمعدات والتجزئة والبناء.



2- ظهرت تيفاني ترامب مع مايكل بولس في أسبوع الموضة بنيويورك في 3 سبتمبر 2018.



3- تعرف الحبيبان على بعضهما فى اليونان في الإجازة الصيفية الماضية.



4- نشأ مايكل بولس فى لاجوس بنيجيريا، ويعيش حاليًا فى لندن.



5- التحق بولس بمدرسة النخبة الدولية فى نيجيريا، وشقيقه فارس هو ممثل ومغنى راب يعمل في دور فاراستافاري، وأسست أسرتهما مجموعة بولس للمشاريع ومجموعة شركات SCOA نيجيريا التى يتم تداول أسهمها في البورصة.



6- التقى الحبيبان في إجازة في ميكونوس هذا الصيف فقط، بعد أن تركت الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا صديقها السابق روس ميكانيك في الربيع، والذي عرفته في جامعة بنسلفانيا.