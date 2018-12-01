يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي وبتروجيت بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد بتروجيت مجاناً عبر ON HD Yalla Shoot

يلتقي الأهي نظيره بتروجت في السادسة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة المؤجلة من بطولة الدوري.





ويشهد التشكيل تغييرين عن سابقه في مباراة المقاولون؛ حيث تواجد أحمد علاء بدلاً من ساليف كوليبالي وعاد وليد أزارو ليُشارك بدلًا من صلاح محسن، الذي تعرض للإصابة في لقاء المقاولون الماضي.





يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي وبتروجيت بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد بتروجيت مجاناً عبر ON HD Yalla Shoot









وأفاد مراسل مصراوي أن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبتروجت يأتي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي:





خط الدفاع:كريم نيدفيد، سعد سمير، أحمد علاء، أيمن أشرف.





خط الوسط: حسام عاشور، هشام محمد، إسلام محارب، وليد سليمان، ناصر ماهر.





خط الهجوم: ووليد أزارو

يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي وبتروجيت بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد بتروجيت مجاناً عبر ON HD Yalla Shoot