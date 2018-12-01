القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:10 م

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
03:59 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1-12-2018 يوتيوب.. بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت بدون تقطيع اون لاين
03:50 م

(al ahly vs petrojet) بث مباشر الاهلي وبتروجيت اليوم كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم 1-12-2018
03:41 م

Yallashoot مباريات اليوم بث مباشر.. بتروجيت ضد الأهلي | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم 1-12-2018 بث مباشر
04:45 م

نزيف السكة الحديد.. "الدستور" تتجول في قطارات الغلابة
04:31 م

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
الكابتن
السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:48 م

يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي وبتروجيت بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد بتروجيت مجاناً عبر ON HD Yalla Shoot

يلا شوت الجديد ..
dostor.org/2418187

يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي وبتروجيت بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد بتروجيت مجاناً عبر ON HD Yalla Shoot
يلتقي الأهي نظيره بتروجت في السادسة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة المؤجلة من بطولة الدوري.

ويشهد التشكيل تغييرين عن سابقه في مباراة المقاولون؛ حيث تواجد أحمد علاء بدلاً من ساليف كوليبالي وعاد وليد أزارو ليُشارك بدلًا من صلاح محسن، الذي تعرض للإصابة في لقاء المقاولون الماضي.

يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي وبتروجيت بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد بتروجيت مجاناً عبر ON HD Yalla Shoot


وأفاد مراسل مصراوي أن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبتروجت يأتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي:

خط الدفاع:كريم نيدفيد، سعد سمير، أحمد علاء، أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور، هشام محمد، إسلام محارب، وليد سليمان، ناصر ماهر.

خط الهجوم: ووليد أزارو
يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي وبتروجيت بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد بتروجيت مجاناً عبر ON HD Yalla Shoot

الآن

وزيرة الصحة ردًا على مواطنة تشكو الغلاء: "هنتغير للأحسن"

الأرصاد: غدًا طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والقاهرة 21 درجة

أمطار رعدية وسيول.. رئيس هيئة الأرصاد يكشف عن المحافظات المتضررة

مميش: السيسي يرى أن صحة المصريين هي العمود الفقري للوطن وللاقتصاد

ads
الأكثر قراءة

رانيا يوسف عن أزمة الفستان المثير: متمسكة بقيم وأخلاق المصريين

تعرف على العقوبة المتوقعة ضد رانيا يوسف بسبب فستانها الفاضح

أمطار رعدية وسيول.. رئيس هيئة الأرصاد يكشف عن المحافظات المتضررة

12 يناير.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بتهمة التحريض على الفسق

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

رانيا يوسف عن أزمة الفستان المثير: متمسكة بقيم وأخلاق المصريين

تعرف على العقوبة المتوقعة ضد رانيا يوسف بسبب فستانها الفاضح

أمطار رعدية وسيول.. رئيس هيئة الأرصاد يكشف عن المحافظات المتضررة

12 يناير.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بتهمة التحريض على الفسق

كشكول

«المدارس اليابانية» .. ملامح مشتركة بـ«هوية فرعونية»

«التعليم العالي» يستعرض توصيات ملتقي «جسر التواصل بين الشعوب»

بالصور .. «النمنم» و«الجندي» يشهدان حفل ختام مسابقة «نجم الجامعة» بدمنهور

«عبد الغفار» يستقبل وزير التعليم العالي السوداني لتطبيق برامج التعاون المشترك

«القضاء» يرفض تعويض منتقبة مليون دولار من الجامعة الأمريكية

الأمصار

الرئيس اليمني يشيد بمواقف الإمارات الداعمة لبلاده

في حال فوزها.. خطة جديدة لزعيمة المعارضة الإسرائيلية على فلسطين

علاقة عاطفية تربط ابنة ترامب الصغرى بشاب عربي

القبض على 107 شخصا خلال تظاهرات وسط العاصمة باريس

لتفادي الحرج والعتاب.. ترامب يغيب عن الجلسة الثانية لقمة العشرين

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

حكاية صورة.. "في البحر سمكة"

القبض على امرأة بسبب زواجها من قاصر

حكاية صورة.. "متستهونش بالضحكة"

مباريات
الصحة

الحميات الغذائية المتذبذبة تزيد من خطر الوفاة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎