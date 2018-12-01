يلا شوت ON Sport | كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر HD | كورة اون لاين | مباريات اليوم بث مباشر

يلتقي فريق الأهلى اليوم 1-12-2018 بنظيره بتروجيت في مباراة مؤجلة بالدوري المصري، ويامل لاعبو المارد الأحمر في كسر سلسلة الهزائم التى طالت الفريق خلال الفترة الماضية خاصة بعد خروجه من البطولة العربية.

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت اليوم 1-12-2018

تذاع اليوم مباراة الاهلي وبتروجيت ضمن منافسات الجولة التاسعة والمؤجلة، لبطولة الدوري المصري الممتاز، ونقدم لكم بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت في تماما الساعة 7 مساءاً بتوقيت مصر، تابعو ماتش الاهلي اليوم عبر موقعنا.

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم 1-12-2018 بث مباشر

يلتقي فريقي الاهلي وبتروجيت، في السابعة من مساء اليوم السبت على أرضية ملعب الجيش بالإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة والمؤجلة، لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتشاهدون اليوم 1-12-2018 في الساعة السابعة مساء بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت حيث يسعى الاهلى خلال مباراة اليوم أمام بتروجيت؛ إلى تحقيق الفوز وإنهاء الهزائم المتكررة للشياطين الحمر.

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وحقق الاهلي نتائج سلبية مُهينة في العديد من المسابقات وكان أخرها خروجه للبطولة العربية وهزيمته الصادمة لجمهوره في نهائي دوري أبطال إفريقيا وخسارته في آخر مباراتين له في الدوري الممتاز أمام فريقي الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.

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