10 ديسمبر.. آخر موعد لتسلم "السياحة" عقود العمرة

أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة مجدي شلبي، رئيس قطاع شركات السياحة بالوزارة، ١٠ دیسمبر الجاري، آخر موعد لتسلم الإدارة العامة للسیاحة الدینیة بوزارة السیاحة عقود العمرة المعتمدة من قبل غرفة شركات ووكالات السفر والسیاحة والمطلوب توثیقھا من الوزارة.



وأضافت اللجنة أنه بعد انتهاء المهلة، سوف تعلن اللجنة عدد التأشیرات الممنوحة لكل شركة، كما حددت اللجنة في 20 ديسمبر آخر موعد لورود ھذه العقود بعد اعتمادھا من وزارة الحج السعودیة، لإعادة توزیع التأشيرات من جديد الناتجة عن عدم التزام الشركات باعتماد عقودھا من قبل وزارة الحج بعد ھذا الموعد.



يذكر أن عدد تأشيرات العمرة 500 ألف تأشيرة، ستنفذ 100 ألف تأشيرة خلال "عمرة رمضان".