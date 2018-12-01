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السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:45 م

عضو بـ"الكنيست": إجراء الانتخابات الإسرائيلية فى مايو المقبل

عضو بـالكنيست: إجراء
سارة الشلقاني
dostor.org/2418178

قال ديفيد بيتان، عضو الكنيست الإسرائيلى عن حزب الليكود، السبت، إن الانتخابات الإسرائيلية ستكون في مايو المقبل، وليس في نوفمبر، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأوضح ديفيد أن اتهامات بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بالرشوة والفساد لن يكون له تأثير في الأوقات الحالية، خاصةً أن القانون ينص على استمراره فى منصبه طالما لم تتم محاكمته.

ويدعو عدد من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومى لـ"نتنياهو" إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة أفيجدور ليبرمان من منصب وزير الدفاع في نوفمبر الماضى، بسبب موافقة بنيامين على العودة لتفاهمات الهدوء مع حركة حماس الفلسطينية، واستسلم للمقاومة الفلسطينية.

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