بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم السبت في الدوري المصري

يختتم النادي الأهلي استعداداته اليوم لمباراة بتروجت، المؤجلة من الأسبوع التاسع لبطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها غدًا في السابعة مساءً على ملعب السلام.





وعقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق، جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة تجاوز النتائج السيئة في الفترة الأخيرة، والتركيز على تحقيق الفوز في مباراة الغد، من أجل مصالحة الجماهير والدخول في أجواء المنافسة مرة أخرى.





كما جلس يوسف مع أحمد علاء، مدافع الفريق، وأكد له على أهمية وجوده، وضرورة القتال من أجل حجز مكان أساسي في الفريق، وتقديم نفسه بشكل مميز في المباراة.





كما ألقى يوسف محاضرة فنية قصيرة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الصباحي وحرص خلال هذه المحاضرة على منح لاعبيه تعليمات فنية قبل مباراة الغد أمام بتروجيت وواجبات كل لاعب في اللقاء، وتصحيح بعض الأخطاء التي وقع بها اللاعبون في مباراة المقاولون الأخيرة، والتي خسرها الأحمر بهدف دون رد.





واستقر يوسف على الدفع بأحمد الشيخ في مركز الجناح الأيمن، في مباراة بتروجت، بعد الأداء الجيد الذي قدمه في مباراة المقاولون، وأعطاه بعض التعليمات الفنية بشأن التمركز على الجناح، وضرورة التسديد من خارج منطقة الجزاء.





لاعبو الأهلي أدوا مرانًا خاصًا على التسديدات من خارج منطقة الجزاء، وتنفيذ الركلات الحرة، بعد إهدار الفريق لأكثر من فرصة محققة في المباريات الماضية، كما منح يوسف لاعبي الدفاع بعض التعليمات خلال التقسيمة بالكرة على مستوى التمركز في الكرات الثابتة والركلات الركنية، وكذلك موقف الواحد على واحد، كما شدد على ضرورة التركيز في الهجمات المرتدة.









وتحدث يوسف مع ساليف كوليبالي، مدافع الفريق، بعد استبعاده من قائمة المباراة، وأكد له أن قرار استبعاده ليس بسبب مباراة المقاولون، وأنه يرغب في منحه بعض الراحة قبل العودة مجددًا للمشاركة مع الفريق.





كما جاءت تعليمات محمد يوسف واضحة للاعبي وسط الملعب بضرورة تقديم الدعم الدفاعي لزملائهم في حالة فقدان الفريق الكرة، وخاصة حسام عاشور، الذي شدد عليه المدير الفني بضرورة النزول إلى المنطقة أمام المدافعين من أجل حمايتهم من هجمات الخصم، ومنحهم زوايا للتمرير في حالة امتلاك الفريق للكرة.





ويعيش الجهاز الفني للأهلي في حيرة بسبب مركز المهاجم الصريح، خاصة بعد إصابة صلاح محسن، والمستوى المتذبذب الذي يقدمه مروان محسن، ويفكر في الدفع بوليد أزارو، ولكن يتخوف من تجدد الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.





وتحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول للأهلي، مع لاعبي الفريق،وأكد لهم أهمية تحقيق الفوز بالنسبة للفريق من أجل العودة للانتصارات، ودخول الفريق في دائرة المنافسة مجددًا، وطالبهم بضرورة القتال على الفوز لإثبات أنفسهم في ظل الانتقادات التي يتعرض لها الفريق، منذ خسارة اللقب الإفريقي أمام الترجي، والخروج من البطولة العربية أمام فريق الوصل الإماراتي، ثم هزيمة المقاولون.