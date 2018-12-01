"عبدالعاطى": زيارة السيسى الأخيرة لألمانيا عكست اهتمامه بالتعليم العالى

قال السفير بدر عبدالعاطي سفير مصر في ألمانيا: "إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى ألمانيا والتي كانت في 28 أكتوبر الماضي واستمرت 4 أيام، شارك خلالها في أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا عكست اهتمامه بالتعليم العالي، خاصة وأن مصر تسعى لمواكبة كل ماهو جديد"، مشيرا إلى أن الجامعة الألمانية الدولية "جامعة العلوم التطبيقية الجديدة" المقرر إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة تعد أول جامعة تطبيقية في مصر وإفريقيا.



وأضاف "عبدالعاطي" - خلال كلمته في اللقاء التحضيري لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت - بحضور أندرياس زابي رئيس تحالف الجامعات التطبيقية ورئيس الجامعة التطبيقية للاقتصاد والقانون ببرلين، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في القاهرة، والدكتور زملينجر هاتي فيه رئيس الجامعة التطبيقية للتكنولوجيا والاقتصاد ببرلين - أن الاقتصاد المصري يحتاج مثل هذه الجامعات للتدريب ولسوق العمل لكي تكون هناك وظائف للشباب وهذه مهمة قومية لمصر".



وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بكل وعودها، وأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة يدل على الجدية في التعاون.



وتابع سفير مصر ببرلين قائلا: "نسعى لتقديم كل المساعدات اللازمة لخروج هذا المشروع للنور، خاصة وأن مصر وألمانيا بينهما شراكة وهذا المشروع مكسب لكلا الطرفين".



من جانبه، قال زملينجر هاتي فيه، رئيس الجامعة التطبيقية للتكنولوجيا والاقتصاد ببرلين، "إنه في الآونة الأخيرة كان اهتمام الساحة في ألمانيا هو زيادة عدد طلاب الجامعات التطبيقية، وذلك نظرًا لأن الخريج يلعب دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية، نظرًا لما يدرسه من مواد تطبيقية"، لافتًا أن ثلثي الطلاب في الجامعات الألمانية مقيدون في جامعات تطبيقية.



وأضاف: "أن هذا النموذج يجب أن ينتقل إلى مصر في ظل العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، وسيساعد في التنمية الاقتصادية لمصر، موضحًا أن الجامعة الألمانية في مصر أثبتت أنها جامعة متكاملة وفرعها في برلين سيسهم في توطيد أطر التعاون، خاصة في ظل تواجد الدكتور أشرف منصور، الذي يتم النظر إليه بعين الثقة وهو شريك يستطيع تقديم المساعدة.



وأكد أن مصر تربطها بألمانيا علاقات قوية، منها التعاون مع الدكتور أشرف منصور، والذي يعد بيت خبرة وثقة، وعلى علم بنظام التعليم الألماني خاصة بعد النجاح الذي حققته الجامعة الألمانية في القاهرة، مشيرًا إلى أن مصر لديها الاستعداد والإمكانيات لإنشاء الجامعة التطبيقية خاصة في ظل وجود الجامعة الألمانية في مصر، وأن هناك دراسة عميقة تمت لمعرفة البرامج الدراسية والمناهج والأساتذة التي تحتاجها مصر.



وأعلن زملينجر، عن المفاجأة التي ستقدم لمصر خلال احتفال ألمانيا العام المقبل بمرور 50 عامًا على إنشاء الجامعات التطبيقية، وهي تقديم أفضل وأمهر الأساتذة للجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، والوفاء بالمواعيد بدقة متناهية، مشددًا على أنه لا توجد أي منافسة مع الجامعة الألمانية في مصر ولكن الهدف الوصول لنفس الجودة.



يشار إلى أنه يوجد في ألمانيا 243 جامعة تطبيقية منها 135 حكومية والباقي خاص، وهدف كل جامعة خدمة المنطقة المتواجدة فيها، وتأهيل الكوادر وتوفير فرص عمل.



وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة"، الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية.



ومن المقرر أن تمنح الجامعة درجات أكاديمية تعتمد على مناهج ومعايير وقواعد مطابقة لما يتم تقديمه في الجامعات الألمانية المشاركة في تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، وذلك في عدة تخصصات، منها الهندسة والعمارة، والمعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا صناعة الغذاء والدواء.