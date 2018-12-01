كم يبلغ ثمن فستان ميلانيا ترامب بقمة العشرين؟

أثارت سيدة أمريكا الأولى إعجاب الجميع بإطلالاتها التى اتسمت بالبساطة والرقى منذ لحظة وصولها إلى العاصمة الأرجنتينية إلى جانب زوجها الرئيس دونالد ترامب، وذلك للمشاركة فى قمة العشرين المنعقدة حاليًا فى العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.



واعتمدت ميلانيا ترامب إطلالة كلاسيكية، حيث اختارت فستانًا مزهرًا من دون أكمام من جوتشى بلغت تكلفته 4900 دولار، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك خلال الجولة الثانية من القمة النسائية فى فيلا أوكامبو في بوينس آيرس.



وجمعت زوجة الرئيس الأرجنيتني جوليانا عواضة "السيدات الأول" فى لقاء تعرفت فيه الواحدة إلى الأخرى في "فيللا أوكامبو" المعروفة كعنوان ثقافى شهير بالأرجنتين.