حبس سائقين لحيازتهما 400 طربة حشيش بالمنيا

أمر المستشار مصطفى عيسي، مدير نيابة مركز ديرمواس جنوب المنيا، بحبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لحيازتهما 409 طرب حشيش و45 ألف قرص تامول.



كانت أجهزة الأمن بالمنيا، أحبطت محاولة لترويج كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والحشيش قادمة من مرسي مطروح تمهيدا لترويجهما بمحافظات الصعيد.



تلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لضباط الإدارة العامة للأسلحة والذخائز، بتهريب تاجر مخدرات كمية كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الترامادول داخل تنك سيارة قادمًا من مدينة مرسي مطروح لترويجها بمحافظات الصعيد.



بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء ماهر الببلاوي مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة، والعقيد محمد عبد الرحيم والعقيد هشام الكيلاني والعقيد سراج الكومي والرائد محمود البدرماني، وبتتبع الهدف وتقنين الإجراءات تم عمل كمين بالطريق الصحراوي الغربي عند كمين دلجا بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز ديرمواس برءاسه الرائد محمد الدروي والنقيب علاء البرادعي معاون المباحث بإشراف العميد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث للجنوب وتم استيقاف السيارة ووجد بها 45 ألف قرص ترامادول و409 طربة حشيش.