رانيا يوسف عن أزمة الفستان المثير: متمسكة بقيم وأخلاق المصريين

أصدرت الفنانة رانيا يوسف، اليوم السبت، بيانًا حول الهجوم الذى تعرضت له بعد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ٤٠.



وقالت رانيا في بيانها: "احترامًا لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذى ارتديته فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أود أن أؤكد أننى لم أكن اقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين، ممن اعتبروا الفستان غير لائق، ومن الممكن أن يكون خاننى التقدير حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى ولم أكن أتوقع أن يثير كل هذا الغضب".



وأضافت: "آراء مصممين الأزياء ومتخصصى الموضة غالبًا ما تؤثر على قرارات اختيار الملابس، وقد يكونوا وضعوا في الاعتبار أننا في مهرجان دولى، ولم أكن أتوقع كل ما حدث وإن كنت أعلم لما ارتديت الفستان".



وأوضحت: "هنا أكرر التأكيد على تمسكى بالقيم والأخلاق التى تربينا عليها فى المجتمع المصرى، والتى كانت ولا تزال وستظل محل احترام، وإننى إذ أعتز بكونى فنانة لها رصيد طيب وإيجابى لدى جمهورى، فإننى أتمنى من الجميع تفهم حسن نيتى، وعدم رغبتي في إغضاب أى أحد، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع".



واختتمت: "أننى أعتز بانتمائى لنقابة الفنانين ولدورها التنويري وحمايتها للقيم ودفاعها عن الفن والفنانين".