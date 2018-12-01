القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:10 م

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
03:59 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1-12-2018 يوتيوب.. بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت بدون تقطيع اون لاين
03:50 م

(al ahly vs petrojet) بث مباشر الاهلي وبتروجيت اليوم كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم 1-12-2018
03:41 م

Yallashoot مباريات اليوم بث مباشر.. بتروجيت ضد الأهلي | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم 1-12-2018 بث مباشر
04:45 م

نزيف السكة الحديد.. "الدستور" تتجول في قطارات الغلابة
04:31 م

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
فن
السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:42 م

رانيا يوسف عن أزمة الفستان المثير: متمسكة بقيم وأخلاق المصريين

صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسين الجندى
dostor.org/2418170

أصدرت الفنانة رانيا يوسف، اليوم السبت، بيانًا حول الهجوم الذى تعرضت له بعد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ٤٠.

وقالت رانيا في بيانها: "احترامًا لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذى ارتديته فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أود أن أؤكد أننى لم أكن اقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين، ممن اعتبروا الفستان غير لائق، ومن الممكن أن يكون خاننى التقدير حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى ولم أكن أتوقع أن يثير كل هذا الغضب".

وأضافت: "آراء مصممين الأزياء ومتخصصى الموضة غالبًا ما تؤثر على قرارات اختيار الملابس، وقد يكونوا وضعوا في الاعتبار أننا في مهرجان دولى، ولم أكن أتوقع كل ما حدث وإن كنت أعلم لما ارتديت الفستان".

وأوضحت: "هنا أكرر التأكيد على تمسكى بالقيم والأخلاق التى تربينا عليها فى المجتمع المصرى، والتى كانت ولا تزال وستظل محل احترام، وإننى إذ أعتز بكونى فنانة لها رصيد طيب وإيجابى لدى جمهورى، فإننى أتمنى من الجميع تفهم حسن نيتى، وعدم رغبتي في إغضاب أى أحد، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع".

واختتمت: "أننى أعتز بانتمائى لنقابة الفنانين ولدورها التنويري وحمايتها للقيم ودفاعها عن الفن والفنانين".

موضوعات متعلقة

قائمة أسوأ إطلالات في ختام "القاهرة السينمائى"

إعلامية سعودية تهاجم رانيا يوسف بعد "فستان المايوه"

منه فضالي: هربانة في "الموقف" و"رقاصة" بـ"زنزانه 7"

رانيا يوسف عن فستانها المثير للجدل: "أحدث صيحات الموضة"

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهرين

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ أقل من شهرين

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ شهرين

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

منذ أكثر من شهرين

"بخاف أفرح" لـ أنغام تكسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الآن

وزيرة الصحة ردًا على مواطنة تشكو الغلاء: "هنتغير للأحسن"

الأرصاد: غدًا طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والقاهرة 21 درجة

أمطار رعدية وسيول.. رئيس هيئة الأرصاد يكشف عن المحافظات المتضررة

مميش: السيسي يرى أن صحة المصريين هي العمود الفقري للوطن وللاقتصاد

ads
الأكثر قراءة

رانيا يوسف عن أزمة الفستان المثير: متمسكة بقيم وأخلاق المصريين

تعرف على العقوبة المتوقعة ضد رانيا يوسف بسبب فستانها الفاضح

أمطار رعدية وسيول.. رئيس هيئة الأرصاد يكشف عن المحافظات المتضررة

12 يناير.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بتهمة التحريض على الفسق

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

رانيا يوسف عن أزمة الفستان المثير: متمسكة بقيم وأخلاق المصريين

تعرف على العقوبة المتوقعة ضد رانيا يوسف بسبب فستانها الفاضح

أمطار رعدية وسيول.. رئيس هيئة الأرصاد يكشف عن المحافظات المتضررة

12 يناير.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بتهمة التحريض على الفسق

كشكول

«المدارس اليابانية» .. ملامح مشتركة بـ«هوية فرعونية»

«التعليم العالي» يستعرض توصيات ملتقي «جسر التواصل بين الشعوب»

بالصور .. «النمنم» و«الجندي» يشهدان حفل ختام مسابقة «نجم الجامعة» بدمنهور

«عبد الغفار» يستقبل وزير التعليم العالي السوداني لتطبيق برامج التعاون المشترك

«القضاء» يرفض تعويض منتقبة مليون دولار من الجامعة الأمريكية

الأمصار

الرئيس اليمني يشيد بمواقف الإمارات الداعمة لبلاده

في حال فوزها.. خطة جديدة لزعيمة المعارضة الإسرائيلية على فلسطين

علاقة عاطفية تربط ابنة ترامب الصغرى بشاب عربي

القبض على 107 شخصا خلال تظاهرات وسط العاصمة باريس

لتفادي الحرج والعتاب.. ترامب يغيب عن الجلسة الثانية لقمة العشرين

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

حكاية صورة.. "في البحر سمكة"

القبض على امرأة بسبب زواجها من قاصر

حكاية صورة.. "متستهونش بالضحكة"

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

الحميات الغذائية المتذبذبة تزيد من خطر الوفاة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎