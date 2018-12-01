يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدةمباراة الأهلي وبتروجيت اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق بتوجت، علي ملعب الجيش بالسويس، في الموعد الجديد لمباراة الأهلي أمام بتروجت، ضمن منافسات الجولة الـ9 من الدوري المصري الممتاز، حيث تقام مباراة الأهلي وبتروجت ضمن المباريات المؤجلة للفريق الأحمر، ومن المنتظر أن يبحث عشاق الأهلي عن ماتش الأهلي أمام بتروجت، ميعاد الأهلي وبتروجت الجديد، موعد ماتش الاهلي القادم، موعد مباراة الأهلي وبتروجت، القنوات الناقلة مباراة الأهلي وبتروجت.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدةمباراة الأهلي وبتروجيت اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف





موعد ماتش الاهلي الجديد أمام بتروجت

متي ماتش الأهلي اليوم





موعد لقاء الاهلي وبتروجت الجديد

عدل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة موعد مباراة الاهلي وبتروجت ليكون في السادسة مساء بدلا من السابعة، ليكون في السابعة بتوقيت مكة والثامنة بتوقيت الإمارات.





يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدةمباراة الأهلي وبتروجيت اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف









موعد مباراة الأهلي





القنوات الناقلة مباراة الأهلي وبتروجت

تذاع مباراة الأهلي والمقاولون علي قناة on sport ، والنايل سبورت الناقلين الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.





تردد القنوات لمباراة الأهلي وبتروجت

أون سبورت القمر نايل سات التردد H 10853 معدل تصحيح الخطأ 5/6 معامل الترميز 27500





تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات التردد : 11842 الاستقطاب :افقي معدل الترميز :27500 معامل تصحيح الخطا:4/3.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدةمباراة الأهلي وبتروجيت اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف









تشكيل الأهلي أمام بتروجت

حراسة المرمى: شريف إكرامي.





خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أحمد علاء وأيمن أشرف.





خط الوسط: حسام عاشور - هشام محمد - وليد سليمان - أحمد الشيخ وناصر ماهر





خط الهجوم: وليد أزارو.





يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدةمباراة الأهلي وبتروجيت اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف