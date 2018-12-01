رابط الاسطورة | بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم HD | لينك livehd7 | مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري

التقى الأهلي وبتروجيت في 20 مباراة في الدوري المصري الممتاز، ولم تتلقى القلعة الحمراء أي هزيمة خلال هذه المواجهات، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادلاً في 5 مباريات فقط.

رابط الاسطورة | بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم HD | لينك livehd7 | مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري





2_ ترتيب الاهلى وبتروجت فى جدول الدوري

الاهلى يقبع فى المركز الأخير بجدول الدوري مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة .

رابط الاسطورة | بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم HD | لينك livehd7 | مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري





ويدخل مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق البترولي المباراة، وسط غيابات كبيرة ومؤثرة داخل الفريق، إذ يغيب الثلاثي بونجا الحارس الأساسي للفريق ولاعب الوسط حميد ماو، والعقل المدبر للفريق شيمليس بيكيلي.

ويدخل فريق بتروجت المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز الغالي على فريق سموحة بهدف نظيف في الجولة الماضية والعودة إلى نغمة الانتصارات التي توقفت عن الفريق من الجولة الثالثة في الدوري ويسعى لاستغلال تراجع الفريق الاحمر وخطف النقاط الثلاث .

رابط الاسطورة | بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم HD | لينك livehd7 | مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري