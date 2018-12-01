ضبط 58 هاربًا من تنفيذ 72 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية بالمطار

ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، القبض على 58 هاربا من تنفيذ 72 حكمًا قضائيا، بالإضافة إلى تحرير 104 مخالفات مرورية أثناء تنفيذ حملة أمنية بالمطار، استمرت عدة ساعات، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.



كان قد وجه اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، بتنفيذ حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع إدارات شرطة المطار، على مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات، وأسفرت عن إلقاء القبض على 58 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية تنوعت ما بين خيانة أمانة وسرقة تيار كهربائي، وتبديد وبناء دون رخصة وضرب.



وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة؛ تمهيدا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها؛ لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية.