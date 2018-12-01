بُنيت بأيادٍ مصرية.. أمير الكويت يفتتح مستشفى "جابر الأحمد"

افتتح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مستشفى جابر الأحمد، الذي يعد أكبر مركز طبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والسادس على مستوى العالم ويعد منارة للعلم وتدريب الكوادر الطبية وتقديم الخدمة الطبية لأكثر من 600 ألف نسمة.



والمستشفى تولى إنشاؤه شركة "المقاولون العرب" بتكلفة 304 ملايين دينار كويتي.



شهد حفل الافتتاح ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة السيد مرزوق على الغانم، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وزير الصحة، وكبار المسؤولين بالدولة.



من جانبه، أوضح المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أن مستشفى جابر الأحمد أحد الصروح الطبية الفريدة على مستوى العالم، وتم إقامته على مساحة إجمالية تبلغ 720 ألف متر مربع، وبلغ حجم الخرسانة المستخدمة في التنفيذ 650 ألف متر مكعب وبلغ عدد العاملين به 13 ألف مهندس وفني وعامل، ما يشير إلى الحاجة إلى نظام دقيق وأساليب حديثة لإدارة مشروع بهذا الحجم.



وأضاف صلاح أن اليوم وفى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى باستعادة مصر لدورها الريادي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا فى جميع المجالات وحرصه على دخول الشركات المصرية في المشاركة في البناء والتشييد بالدول العربية والأفريقية الشقيقة، فإن الشركة تسعى إلى زيادة تواجدها وفتح أسواق جديدة من أجل تصدير صناعة المقاولات والمساهمة في التنمية بالدول العربية والأفريقية.



وأوضح رئيس شركة المقاولون العرب أن المستشفى يضم أربعة مباني بمساحة 230 ألف متر مربع ويتوفر فيه أحدث الخدمات الطبية ومزود بأحدث الأجهزة الطبية على مستوى العالم أجمع في مختلف التخصصات، وتبلغ الطاقة الإستيعابية له 1168 سريرًا، ويضم 36غرفة عمليات، والعشرات من عيادات التخصصات المختلفة و4 مختبرات لقسطرة القلب و4 مختبرات للرنين المغناطيسى و4 مختبرات للأشعة المقطعية ومبنى لجميع الخدمات الإدارية وأجنحة لكبار الشخصيات وخدمات العناية بالمرضى ومبنى للتشخيص والعلاج ومركز للإصابات ومركز لطب الأسنان يحتوي على 65 عيادة، بالإضافة إلى غرف تحاليل ومعامل خاصة به جميعها مجهزة بأحدث الأجهزة في العالم وقاعة محاضرات بسعة 300 مقعد، تُستخدم لتقديم العروض والمحاضرات والتدريبات المختلفة وسكن للممرضات بسعة208 وحدات فندقية ومول طبي وصالة للألعاب الرياضية.



وتابع: بجانب أن للمستشفى 6 بوابات، و3 منصات هبوط للمروحيات وأماكن لانتظارالسيارات تتسع لأكثر من 5000سيارة، وشيدت الشركة المستشفى طبقًا للمعايير القياسية العالمية للمستشفيات، وفازت من خلاله على جائزة التميز من معهد الخرسانة الأمريكى لعام 2017.



