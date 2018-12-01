القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:45 م

نزيف السكة الحديد.. "الدستور" تتجول في قطارات الغلابة
04:31 م

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
اقتصاد
السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:26 م

بُنيت بأيادٍ مصرية.. أمير الكويت يفتتح مستشفى "جابر الأحمد"

الشيخ صباح الأحمد
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
حسن كامل
dostor.org/2418020

افتتح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مستشفى جابر الأحمد، الذي يعد أكبر مركز طبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والسادس على مستوى العالم ويعد منارة للعلم وتدريب الكوادر الطبية وتقديم الخدمة الطبية لأكثر من 600 ألف نسمة.

والمستشفى تولى إنشاؤه شركة "المقاولون العرب" بتكلفة 304 ملايين دينار كويتي.

شهد حفل الافتتاح ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة السيد مرزوق على الغانم، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وزير الصحة، وكبار المسؤولين بالدولة.

من جانبه، أوضح المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أن مستشفى جابر الأحمد أحد الصروح الطبية الفريدة على مستوى العالم، وتم إقامته على مساحة إجمالية تبلغ 720 ألف متر مربع، وبلغ حجم الخرسانة المستخدمة في التنفيذ 650 ألف متر مكعب وبلغ عدد العاملين به 13 ألف مهندس وفني وعامل، ما يشير إلى الحاجة إلى نظام دقيق وأساليب حديثة لإدارة مشروع بهذا الحجم.

وأضاف صلاح أن اليوم وفى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى باستعادة مصر لدورها الريادي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا فى جميع المجالات وحرصه على دخول الشركات المصرية في المشاركة في البناء والتشييد بالدول العربية والأفريقية الشقيقة، فإن الشركة تسعى إلى زيادة تواجدها وفتح أسواق جديدة من أجل تصدير صناعة المقاولات والمساهمة في التنمية بالدول العربية والأفريقية.

وأوضح رئيس شركة المقاولون العرب أن المستشفى يضم أربعة مباني بمساحة 230 ألف متر مربع ويتوفر فيه أحدث الخدمات الطبية ومزود بأحدث الأجهزة الطبية على مستوى العالم أجمع في مختلف التخصصات، وتبلغ الطاقة الإستيعابية له 1168 سريرًا، ويضم 36غرفة عمليات، والعشرات من عيادات التخصصات المختلفة و4 مختبرات لقسطرة القلب و4 مختبرات للرنين المغناطيسى و4 مختبرات للأشعة المقطعية ومبنى لجميع الخدمات الإدارية وأجنحة لكبار الشخصيات وخدمات العناية بالمرضى ومبنى للتشخيص والعلاج ومركز للإصابات ومركز لطب الأسنان يحتوي على 65 عيادة، بالإضافة إلى غرف تحاليل ومعامل خاصة به جميعها مجهزة بأحدث الأجهزة في العالم وقاعة محاضرات بسعة 300 مقعد، تُستخدم لتقديم العروض والمحاضرات والتدريبات المختلفة وسكن للممرضات بسعة208 وحدات فندقية ومول طبي وصالة للألعاب الرياضية.

وتابع: بجانب أن للمستشفى 6 بوابات، و3 منصات هبوط للمروحيات وأماكن لانتظارالسيارات تتسع لأكثر من 5000سيارة، وشيدت الشركة المستشفى طبقًا للمعايير القياسية العالمية للمستشفيات، وفازت من خلاله على جائزة التميز من معهد الخرسانة الأمريكى لعام 2017.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

منذ أقل من شهر

"مميش": 10.3% زيادة فى عائدات قناة السويس من يناير لأكتوبر

منذ أقل من شهر

توقعات بإبقاء "الاحتياطى الأمريكى" على معدل الفائدة دون تغيير

منذ أقل من شهرين

السيسي يوافق على تعاقد البترول مع "أباتشى" و"بى بى" للتنقيب بمصر

منذ شهرين

البترول: مدن جديدة تدخل مبادرة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط

الآن

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت اليوم 1-12-2018 والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة الأهلى وبتروجيت بث مباشر

"سائقة التروسيكل": تلقيت طلبًا للزواج من منتحل شخصية محمد صلاح

بدأ صرف مقررات التموين على البطاقات دون مشاكل "السيستم"

السياحة: نقوم بدور فعال في الإشراف على مواسم العمرة والحج

ads
الأكثر قراءة

مصمم فستان رانيا يوسف: علينا أن نطور من أنفسنا مثل لبنان

12 يناير.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بتهمة التحريض على الفسق

رانيا يوسف: أنا نجمة صف أول وليس لي "شلة" في الوسط الفني

ابنة ترامب على علاقة بشاب من أصول لبنانية

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

مصمم فستان رانيا يوسف: علينا أن نطور من أنفسنا مثل لبنان

12 يناير.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بتهمة التحريض على الفسق

رانيا يوسف: أنا نجمة صف أول وليس لي "شلة" في الوسط الفني

ابنة ترامب على علاقة بشاب من أصول لبنانية

كشكول

«عبد الغفار» يستقبل وزير التعليم العالي السوداني لتطبيق برامج التعاون المشترك

القضاء يرفض دعوى منقبة ضد الجامعة الامريكية بالقاهرة لتعويضها بمليون دولار

أبرز طرق تفريغ طاقة طفلك بشكل إيجابى.. تعرف عليها

انفوجراف .. 13 مهام لنائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات

الخشت يلتقي مجلس اتحاد طلاب جامعة القاهرة الجديد لبحث الأطر العامة لنشاط الطلابى

الأمصار

"الكويت تترحم عليه ونحن نلعنه".. أول تعليق عراقي على وفاة جورج بوش

قصر بكنجهام يكشف حقيقة الخلاف الحاد بين ميجان وكيت

فلسطين تحبط محاولات إقصائها من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

في ذكرى وفاتها.. سامية جمال من فرقة "بديعة" لـ"فراشة الرقص الشرقي"

ذاكرا صدام حسين.. أوباما ينعي جورج بوش الأب

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

القبض على امرأة بسبب زواجها من قاصر

حكاية صورة.. "متستهونش بالضحكة"

خبراء فى جراحة القدم والجهاز الهضمى بالمركز الطبى العالمى

الصحة

الحميات الغذائية المتذبذبة تزيد من خطر الوفاة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎