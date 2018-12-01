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فن
السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:24 م

تعرف على العقوبة المتوقعة ضد رانيا يوسف بسبب فستانها الفاضح

رانيا يوسف
رانيا يوسف
dostor.org/2418017

تقدّم عدد من المحامين عنهم حميدو جميل البرنس، ووحيد الكيلاني، وعمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام رقم 15442 لسنة 2018 عرائض النائب العام، اليوم، ضد الفنانة رانيا يوسف، متهمين إياها بالفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء القصر، ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري.

وصرح المستشار حميدو جميل البرنس، أحد مقدمي البلاغ، بأن ما فعلته رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بـ"البيبي دول" خلال حفل ختام مهرجان القاهره السينمائي الدولي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون، ويعاقب عليه وفقًا لنص المواد 278 من قانون العقوبات والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.

وأوضح "البرنس" أن من حق تلك الممثلة أن ترتدي ما تشاء في المناسبات الخاصة في الأماكن المغلقة وليس في مناسبة رسمية منقولة عبر القنوات الفضائية، وأمام عدسات المصورين مما يثبت عليها تعمد ارتكابها الفعل العلني الفاضح.

يُذكر أن تلك الجرائم تصل العقوبة فيها إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات.

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