تعرف على العقوبة المتوقعة ضد رانيا يوسف بسبب فستانها الفاضح

تقدّم عدد من المحامين عنهم حميدو جميل البرنس، ووحيد الكيلاني، وعمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام رقم 15442 لسنة 2018 عرائض النائب العام، اليوم، ضد الفنانة رانيا يوسف،

متهمين إياها بالفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء القصر، ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري.