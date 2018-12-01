القبض على امرأة بسبب زواجها من قاصر

ألقت الشرطة في مدينة مومباي الهندية، القبض على امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا، لزواجها من صبي قاصر لم يتجاوز 17 عامًا، وأنجبت منه.



ووفقًا لما نشرته "بي بي سي"، أودعت السلطات السيدة السجن لمدة 15 يومًا، وكان برفقتها طفلتها خمسة أشهر، وتم الأمر بعد أن تقدمت والدة الصبي بشكوي إلى الشرطة، اتهمت فيها السيدة بالاعتداء على نجلها، بموجب قانون الاعتداء الجنسي على الأطفال المعمول به في الهند.



ودافعت الزوجة عن نفسها مؤكدة أن علاقتها مع الصبي تمت بالتراضي، مشددة على أن عمره 18 عامًا وليس قاصرًا.



وينص القانون الهندي على أن حق ممارسة الجنس بالتراضي هو 18 عامًا للرجال والنساء، لكن سن الزواج القانونية 18 عامًا للنساء و21 عامًا للرجال، ما يعني أن الصبي لم يكن مؤهلًا قانونيًا للزواج من السيدة.



وأضافت مصادر أن التحقيقات استغرقت وقتًا وتمت تحت إشراف قانوني، كون "الحالة غريبة" لأن المتهم هذه المرة المرأة.



يُذكر أن والدة الصبي أوضحت أن السيدة أقامت علاقة مع ابنها لمدة عامين وأنها هددت بالانتحار إذا توقف عن مقابلتها.