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عالم
السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:23 م

الإمارات تحتفل بعيدها الوطني الـ47 وسط نمو اقتصادي وحضور دبلوماسي

الإمارات تحتفل بعيدها
أ ش أ
dostor.org/2418014

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، غدًا الأحد، بيومها الوطني الـ47 الذي يصادف الثاني من ديسمبر.

وتأتي احتفالات هذا العام تزامنًا مع احتفاء الإمارات بالذكرى المئوية لولادة باني نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فيما حققت إنجازات مهمة على صعيد العمل الدبلوماسي وتقدم جواز السفر الإماراتي في الترتيب العالمي لأقوى جوازات السفر في العالم.

وذكر تقرير وكالة أنباء الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة جسدت هذا العام دورها الإقليمي في قطاع المال والأعمال وسط توقعات بنمو الناتج المحلي بنسبة 2.8%.

وأشار التقرير إلى إنه في الوقت ذاته شكل إطلاق القمر الصناعي خليفة سات حدثًا محوريا نقل الإمارات إلى عهد التصنيع الفضائي الكامل بعد أن أشرف على صناعته وتطويره مهندسون إماراتيون بنسبة 100%.

وواصلت الإمارات عطاءها الإنساني واحتلت المركز الأول عالميا في مجال تقديم المساعدات التنموية الرسمية قياسا على دخلها القومي وحافظت على حضورها العالمي في مجال التسامح، واستضافت العديد من الأحداث والمناسبات التي عززت مكانتها في هذا الصدد ومن أبرزها القمة العالمية للتسامح والمهرجان الوطني للتسامح وهو ما عزز من مكانتها كمركز للوسطية والاعتدال في المنطقة والعالم.

واستكملت الامارات في العام 2018 مسيرة تطوير بنيتها التشريعية من خلال استصدار العديد من المراسيم والقوانين الاتحادية أهمها المرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكدت الإمارات صدارتها العربية والإقليمية في تقارير التنافسية العالمية لهذا العام حيث احتلت المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الــ17 على المستوى العالمي، وفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة التمويل الدولية.

واحتلت الإمارات المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2017، وذلك وفقا للبيانات التي أعلنتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبلغ مجموع المساعدات التي قدمتها الإمارات لليمن منذ بداية عام 2018 وحتى 1 أكتوبر الماضي 4.56 مليار درهم (1.24 مليار دولار أمريكي).

في الجانب الاقتصادي، حافظ الاقتصاد الإماراتي على نموه المتوازن خلال عام 2018 على الرغم من كثرة التحديات والمتغيرات الاقتصادية عالميا، حيث توقع مصرف الامارات المركزي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.8 بالمائة عام 2018.

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