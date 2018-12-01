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السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:22 م

اتحاد الصحفيين العرب يتضامن مع مراسل "سى إن إن"

الصحفي الأمريكي مارك
الصحفي الأمريكي مارك هيل مراسل
أ ش أ
dostor.org/2418013

أعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب، فى بيان له، اليوم السبت، عن تضامنه مع الصحفى الأمريكى مارك هيل، مراسل شبكة CNN الأمريكية.

وكان الصحفي الأمريكى قد ألقى خطابًا فى الأمم المتحدة دعا فيه العالم إلى مقاطعة إسرائيل، وقال إن فلسطين حرة من النهر إلى البحر، الأمر الذي نتج عنه قيام شبكة CNN الأمريكية بفصله من منصبه عقب هذه التصريحات.

ودعا الاتحاد المنظمات الصحفية والإعلامية والقانونية الدولية كافة ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التضامن مع هيل للضغط على شبكة CNN لإعادته إلى منصبه، حيث إن إقالته تمت نتيجة ما جاء فى خطابه والتصريحات التي أدلى بها، وهو الأمر الذي يتعارض مع حرية الرأى والتعبير وحقوق الإنسان.

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