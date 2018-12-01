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السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:21 م

جولى وبراد بيت يتفقان على حضانة الأولاد

جولى وبراد بيت يتفقان
وكالات
dostor.org/2418012

وجدت الممثلة الهوليودية الشهيرة، أنجلينا جولي، وزوجها السابق، براد البيت، طريقًا للتفاوض على حضانة الأولاد.

وأفادت تقارير صحفية نقلًا عن محامية جولي، سامانثا بلي ديجين، بأن جولي وبراد توصلا إلى اتفاق على حضانة الأولاد منذ حوالي أسبوعين. ومع ذلك، فقد تم توقيع الاتفاق من قبلهما وقبل القاضي من فترة قصيرة مضت.

ووفقًا للاتفاق، فإن المشكلات التي كانت تواجههما مسبقًا لفترة طويلة، لن يتم حلها عن طريق المحاكم.

يشار إلى أنه لم يتم الكشف عن شروط العقد بين براد بيت وجولي.

وكانت جولي تقدمت بطلب للطلاق في سبتمبر الماضي أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس مستشهدة كما تشير وثائق المحكمة بخلافات يصعب حلها، واتهمت أنجلينا براد بأنه يسيء معاملة أبنائه، وهى التهمة التي تمت تبرئته منها في نوفمبر، وتقدم بيت بطلب إلى المحكمة للحصول على وصاية مشتركة على الأبناء، وطلبت جولي حق الوصاية الكاملة على الأبناء مع منح بيت حقوق الزيارة ولكنها لم تطلب نفقة زوجية.

وتزوج النجمان في 2014 بعد علاقة دامت عشر سنوات، وحدث الانفصال بشكل مفاجئ بعد واقعة على متن طائرة خاصة تفيد تقارير بأن بيت فقد فيها أعصابه أمام واحد أو أكثر من أبنائهما الستة.

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