معسكر تدريبيي لمنتخب "اليد" استعدادًا لمونديال ألمانيا والدنمارك

تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد للرجال، صباح غد الأحد، متجهة إلى المجر للدخول في معسكر تدريبي ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في ألمانيا، والدنمارك، بداية من 10 يناير المقبل.



وتضم قائمة المنتخب الوطني كل من: ثلاثي حراسة المرمى: عصام الطيار، ومحمد علي، ومحمد جمال، واللاعبين: أحمد الأحمر، وأكرم يسري، وعمر سامي، وكريم أيمن، وعمر توكل، وإبراهيم المصري، ومحمد جمال، ووسام نوار، وعمر حجاج، ويحيى الدرع، وعبدالله فيصل، وعلي هشام، وإسلام حسن، وأحمد خيري، ومحمد بسيوني، ويحيى خالد، وأبوالفتوح حماصة.



ويرأس البعثة مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد اليد، ويضم الجهاز الفني: الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني والذي سينضم لمعسكر المنتخب في المجر، وحسين زكي وهاني الفخراني مدربين مساعدين، وسيرجيو سانشيز مخطط الأحمال، ونور أبوزيد المدير الإداري، ومحمد شوقي طبيبا للمنتخب.



ويغيب عن المنتخب الثنائي ممدوح طه، وأحمد مؤمن للإصابة، حيث سيخضعا للعلاج بالقاهرة.



ومن المقرر أن ينضم المحترفون للمنتخب الوطني في معسكره بعد العودة للقاهرة، لارتباطهم بمباريات مع أنديتهم، حيث ينضم كريم هنداوي حارس مرمى بشكتاش التركي يوم 16 ديسمبر الجاري، وفي اليوم التالي يصل علي زين لاعب الشارقة الإماراتي، ويوم 21 من الشهر الجاري يصل الثنائي محمد ممدوح هاشم لاعب مونبيلييه الفرنسي، ومحمد سند، لاعب نيم الفرنسي.



ويستمر معسكر المنتخب في المجر حتى 11 ديسمبر الجاري، ثم يعود المنتخب إلى القاهرة ويواجه البحرين في مباراتين وديتين في مصر يومي 14 و16 ديسمبر.



ويستكمل المنتخب معسكره بالقاهرة إلى أن يسافر إلى لاتفيا لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 26 إلى 30 من الشهر الجاري، ويلعب خلاله ثلاث وديات مع منتخبات أوكرانيا وبلجيكا ولاتفيا أيام 27 و28 و29 ديسمبر على الترتيب، ثم يعود للقاهرة، ويحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين، ثم يستأنف المنتخب معسكره في القاهرة لحين السفر إلى الدنمارك 10 يناير للمشاركة في بطولة العالم.



ويلعب المنتخب الوطني مبارياته في الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات: السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا، وتقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسي، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات، يتأهل أول منتخبان من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.