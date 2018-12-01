مارسيلو وكروس يغيبان عن مواجهة الريال أمام فالنسيا

كشف سانتيادجو سولاري، المدير الفني الأرجنتيني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".



وشهدت القائمة غياب الثنائي البرازيلي مارسيلو، والألماني توني كروس، دون الكشف عن الأسباب، مع عودة إيسكو الذي غاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام روما الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وجاءت قائمة الريال كالتالي:



في حراسة المرمى: كورتوا، نافاس، وكاسيا.



في خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، أودريوزولا، ريجيلون، وخافي سانشيز.



في خط الوسط: لوكا مودريتش، فالفيردي، يورينتي، ماركو أسينسيو، إيسكو، وسيبايوس.



في خط الهجوم: ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، لوكاس فاسكيز، جاريث بيل، وكريم بنزيما.