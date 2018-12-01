ضبط لصى الشقق السكنية بالرحاب ومدينتى

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على عاملين لسرقتهما الشقق السكنية بمنطقتي الرحاب ومدينتي.



وتلقى قسم شرطة التجمع الأول، عددا من البلاغات من المواطنيين، مفادها تعرض شققهم السكنية للسرقة وبتفريغ كاميرات المراقبة وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ط م"، "ع. ع" عاملين في مواد البناء.



وجرى ضبط المتهمين وبسؤالهما اعترفا بسرقتهما لـ5 شقق سكنية من مدينتي والرحاب، وقاموا ببيع المسروقات لدى "ح.ح" سيء النية، وجار ضبطه، موضحين أنهما يدخلان للشقق عن طريق المفتاح المصطنع وأحيانا عبر منافذ المناور.



وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما.