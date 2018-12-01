وزيرة الصحة ردًا على مواطنة تشكو الغلاء: "هنتغير للأحسن"

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، نقاط المسح الخاصة بمبادرة الكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية.



واستمعت وزيرة الصحة لآراء المواطنين بشأن المبادرة، حيث أشاد الجميع بفكرة المبادرة، معربين عن سعادتهم باهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن المصري.



وخلال الجولة شكت إحدى المواطنات لـ"زايد" من ارتفاع أسعار بعض الأدوية بما يزيد على قدرتها، فأجابت الوزيرة، قائلة: "احنا ابتدينا خلاص وكل حاجة هتتغير للأحسن وبلدنا أحسن بكثير من غيرها".



وتضم المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس التى انطلقت اليوم؛ 11 محافظة تشمل القاهرة، والسويس، كفر الشيخ، المنوفية، الإسماعيلية، بني سويف، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء، والأقصر، ويبلغ إجمالي المواطنين المستهدفين بالمسح في هذه المرحلة أكثر من 20 مليون مواطن، وتستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل.

