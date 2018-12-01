الأنبا ماركوس يزور قبر الأنبا بيشوي قبل البدء في مراسم تجليسه

زار الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، ودير القديسة دميانة ببلقاس، برفقة الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، قبر الراحل الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، وذلك قبيل البدء في مراسم تجليسه أسقفا على كرسي دمياط وكفر الشيخ والبراري.



شارك في مراسم استقباله لفيف من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا إرميا الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأنبا مينا أسقف دير مارجرجس بالخطاطبة، والأنبا بولا، مطران طنطا، والأنبا دانيال، أسقف المعادي، وسكرتير المجمع المقدس.