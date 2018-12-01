تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي بين مصر والسودان

اتفق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم، مع بشارة جمعة، وزير الإعلام السوداني، على بدء تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي الموقع بين البلدين فى السودان، وتبادل الخبرات وتدريب الإعلاميين السودانيين ضمن برامج التدريب المخصصة بمعهد الإعلاميين الأفارقة.



واتفق الطرفان على عقد مؤتمر مشترك للمثقفين السودانيين والمصريين عن طريق تشكيل لجنة مشتركة لهذا المؤتمر المقرر عقده في يناير القادم.



وكان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقع من قبل اتفاقية تعاون مع بشارة جمعة وزير الإعلام السوداني، بشأن البرنامج التنفيذي للأعوام 2018-2020 بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجمهورية مصر العربية، والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بالسودان.



كما وقع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري مع وزير الإعلام السوداني ميثاق شرف إعلامي بين البلدين.