محمد الشوربجي يواصل صدارته للتصنيف العالمي للاسكواش

واصل لاعب الإسكواش المصري محمد الشوربجي صدارته للتصنيف العالمي لرجال الإسكواش، بعد صدور تصنيف شهر ديسمبر الجديد اليوم السبت.



وكان محمد الشوربجي توج بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، بعد تغلبه على علي فرج المصنف الثاني عالميًا، والذي حافظ على مركزه في التصنيف الجديد - أيضًا- في المباراة النهائية للبطولة.



فيما تراجع مروان الشوربجي مركزين بالتصنيف الجديد ليحتل المركز الخامس بعدما كان في المركز الثالث، فيما حافظ طارق مؤمن على المركز الرابع، وكذلك حافظ كريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار على المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.