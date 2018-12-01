ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع العامة اليوم

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، وغادرته 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وذكر بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 144 ألفا و289 طنا ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 37 ألفا و835 طنا، كما غادر الميناء قطاران لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية 2612 طن قمح، و89 سيارة نقل محملة بـ 4 آلاف و961 طن قمح.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1300 طن فوسفات، و24 ألفا و65 طن ملح، و850 طن نترات أمونيوم، و500 طن يوريا، و107 أطنان رمل.