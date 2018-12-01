إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

أصيب منذ قليل، ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق "الداخلة - العوينات"، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام.



تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم الداخلة يفيد بإصابة كل من: "ياسر عباس سرحان"، ٣٣ عامًا، "فهد سعد محمد"، ٢٥ عامًا، مقيمين بسوهاج، و"محمود نادى عبدالله"، ٢٠ عامًا، و"حمدي عيد عبدالخالق"، 45 عامًا، مقيمين بالمنيا، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالمحاصيل الزراعية بطريق العوينات.



وتم تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.