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السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:09 م

كورة أون لاين | مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت kora online بث مباشر اليوم السبت 1-12-2018

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كورة أون لاين | مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت kora online بث مباشر اليوم السبت 1-12-2018
يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً على بتروجت في استاد الجيش بالسويس في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام والتي تم تأجيلها لانشغال المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا 2018 الذي انتهى بخسارة الفريق الأحمر النهائي على يد الترجي التونسي للمرة الثانية على التوالى .


كورة أون لاين | مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت kora online بث مباشر اليوم السبت 1-12-2018

موعد مباراة الاهلى وبتروجت فى الدوري العام



تقام مباراة الاهلى وبتروجت على ستاد السويس فى تمام السادسة مساء اليوم، السبت ، ويعيش الفريق الأحمر ظروفاً صعبةً في هذه الفترة، ويعانى من تراجع في النتائج و المستوى لم يجعله يخسر نهائي الأميرة السمراء وحسب، بل أيضاً تسبب في خروجه من البطولة العربية على يد الوصل الأماراتى من دور الستة عشر، وفي مباراته الأخيرة بالجولة السادسة عشرة للدوري وفى أول ظهور للفريق الأحمر فى المسابقة بعد غياب طويل خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد
كورة أون لاين | مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت kora online بث مباشر اليوم السبت 1-12-2018



ترتيب الاهلى وبتروجت فى جدول الدوري



يستقر الاهلى في المركز الأخير مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة .


كورة أون لاين | مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت kora online بث مباشر اليوم السبت 1-12-2018

على الجانب الأخر ، لا يختلف وضع بتروجيت كثيراً عن الأهلي هذا الموسم، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة في الدوري لم ينتصر إلا في اثنتين منهم، وهو أكثر الفرق تعادلاً في الدوري حتى وقتنا الحالي برصيد 9 تعادلات وخسر 4 مباريات، وهو الآن في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الخطر.



الاهلى يبحث عن الخروج من النفق المظلم

كورة أون لاين | مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت kora online بث مباشر اليوم السبت 1-12-2018


ويحتاج الأهلي للفوز بأي طريقة على بتروجيت للخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه الفريق تحت قيادة المدير الفني المؤقت، محمد يوسف.



ويعاني الأهلي من نقص حاد في صفوفه بسبب الإصابات التي تمثلت في الحارس الأساسي محمد الشناوي بالإضافة للمدافع محمد نجيب وظهيري الجانب الأيمن أحمد فتحي والأيسر علي معلول والمدافع رامي ربيعة والجناج جونيور أجايي والمهاجم صلاح محسن .



بتروجت يسعى لإستغلال تراجع الاهلى

كورة أون لاين | مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت kora online بث مباشر اليوم السبت 1-12-2018


ويدخل فريق بتروجت المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز الغالي على فريق سموحة بهدف نظيف في الجولة الماضية والعودة إلى نغمة الانتصارات التي توقفت عن الفريق من الجولة الثالثة في الدوري.



ويدخل مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق البترولي المباراة، وسط غيابات كبيرة ومؤثرة داخل الفريق، إذ يغيب الثلاثي بونجا الحارس الأساسي للفريق ولاعب الوسط حميد ماو، والعقل المدبر للفريق شيمليس بيكيلي.



كورة أون لاين | مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت kora online بث مباشر اليوم السبت 1-12-2018


القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وبتروجت



من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباراة الاهلى وبتروجت اليوم السبت .
كورة أون لاين | مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت kora online بث مباشر اليوم السبت 1-12-2018

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