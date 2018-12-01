مباراة الاهلى وبتروجيت بث مباشر اليوم جودة عالية HD | al ahly vs potrojet live





يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً على بتروجت في استاد الجيش بالسويس في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام والتي تم تأجيلها لانشغال المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا 2018 الذي انتهى بخسارة الفريق الأحمر النهائي على يد الترجي التونسي للمرة الثانية على التوالى .













مباراة الاهلى وبتروجيت بث مباشر اليوم جودة عالية HD | al ahly vs potrojet live

موعد مباراة الاهلى وبتروجت فى الدوري العام













تقام مباراة الاهلى وبتروجت على ستاد السويس فى تمام السادسة مساء اليوم، السبت ، ويعيش الفريق الأحمر ظروفاً صعبةً في هذه الفترة، ويعانى من تراجع في النتائج و المستوى لم يجعله يخسر نهائي الأميرة السمراء وحسب، بل أيضاً تسبب في خروجه من البطولة العربية على يد الوصل الأماراتى من دور الستة عشر، وفي مباراته الأخيرة بالجولة السادسة عشرة للدوري وفى أول ظهور للفريق الأحمر فى المسابقة بعد غياب طويل خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد













ترتيب الاهلى وبتروجت فى جدول الدوري

مباراة الاهلى وبتروجيت بث مباشر اليوم جودة عالية HD | al ahly vs potrojet live









يستقر الاهلى في المركز الأخير مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة .













على الجانب الأخر ، لا يختلف وضع بتروجيت كثيراً عن الأهلي هذا الموسم، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة في الدوري لم ينتصر إلا في اثنتين منهم، وهو أكثر الفرق تعادلاً في الدوري حتى وقتنا الحالي برصيد 9 تعادلات وخسر 4 مباريات، وهو الآن في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الخطر.

مباراة الاهلى وبتروجيت بث مباشر اليوم جودة عالية HD | al ahly vs potrojet live









الاهلى يبحث عن الخروج من النفق المظلم













ويحتاج الأهلي للفوز بأي طريقة على بتروجيت للخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه الفريق تحت قيادة المدير الفني المؤقت، محمد يوسف.













ويعاني الأهلي من نقص حاد في صفوفه بسبب الإصابات التي تمثلت في الحارس الأساسي محمد الشناوي بالإضافة للمدافع محمد نجيب وظهيري الجانب الأيمن أحمد فتحي والأيسر علي معلول والمدافع رامي ربيعة والجناج جونيور أجايي والمهاجم صلاح محسن .













بتروجت يسعى لإستغلال تراجع الاهلى













ويدخل فريق بتروجت المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز الغالي على فريق سموحة بهدف نظيف في الجولة الماضية والعودة إلى نغمة الانتصارات التي توقفت عن الفريق من الجولة الثالثة في الدوري.













ويدخل مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق البترولي المباراة، وسط غيابات كبيرة ومؤثرة داخل الفريق، إذ يغيب الثلاثي بونجا الحارس الأساسي للفريق ولاعب الوسط حميد ماو، والعقل المدبر للفريق شيمليس بيكيلي.





















القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وبتروجت













من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباراة الاهلى وبتروجت اليوم السبت .

مباراة الاهلى وبتروجيت بث مباشر اليوم جودة عالية HD | al ahly vs potrojet live