المشدد 15 عامًا لعاطل ونجله بالزقازيق لاتجارهما فى المخدرات

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبامي، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، اليوم السبت، بمعاقبة عاطل ونجله بالسجن المشدد 15 عامًا؛ لاتجارهما في المخدرات وبحيازتهما سلاح ناري دون ترخيص.



ترجع وقائع القضية إلى شهر يوليو عام 2017، حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية معلومات تفيد بأن عاطلا (43 عامًا) ونجله (20 عامًا) يقومان بالاتجار في المواد المخدرة، وبصفة خاصة الهيروين، وأنهما يمارسان نشاطهما الإجرامي في المناطق الجبلية بمركز بلبيس فى وضح النهار.



تم إعداد حملة مكبرة ومداهمة وكرهما وضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين وبندقية آلية و30 طلقة، وتمت إحالتهما للنيابة العامة التي قدمتهما لمحكمة الجنايات، حيث أصدرت حكمها المتقدم.