صحيفة أرجنتينية: ترامب يصافح بوتين والبيت الأبيض "كاذب"

كشفت وسائل إعلام أرجنتينية عن تضارب أقوال البيت الأبيض بشأن عدم مصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة العشرين والتي بدأت أولى جولاتها في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس أمس الجمعة، وتواصل فعالياتها حتى اليوم السبت.



نشرت صحيفة "إنفو باي" الأرجنتينية صورة من داخل مقر انعقاد القمة الاقتصادية وقبل دقائق من التقاط الصور العائلية للدول الأعضاء، إذ ظهر خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح نظيرة الروسي مصافحة حارة.



وبحسب ما ذكرته الصحيفة فقد إستغرق الحوار بينهم مدة قد تتجاوز الدقيقة والنصف بينما ظهر الرئيسان وهما يتبادلان الضحكات وجهًا لوجه.



وتأتي الصورة علي عكس ما نقله البيت الأبيض عن الفريق الصحفي المرافق للرئيس الأمريكي أن الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي لم يتصافحا مطلقًا خلال قمة العشرين فى الأرجنتين.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن إلغاء إجتماعه مع نظيرة الروسي وذلك إحتجاجًا على أزمة إحتجاز موسكو لـ 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.



