بث مباشر مباراة الاهلي ضد بتروجيت في الدوري المصري (بث مباشر) لايف

يستضيف فريق بتروجت نظيره الأهلى مع دقات السادسة مساء اليوم السبت في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام والتي تم تأجيلها لانشغال المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا 2018 الذي انتهى بخسارة الفريق الأحمر النهائي على يد الترجي التونسي للمرة الثانية على التوالى





لتقى الأهلي وبتروجيت في 20 مباراة في الدوري المصري الم

بث مباشر مباراة الاهلي ضد بتروجيت في الدوري المصري (بث مباشر) لايف

متاز، ولم تتلقى القلعة الحمراء أي هزيمة خلال هذه المواجهات، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادلاً في 5 مباريات فقط.





2_ ترتيب الاهلى وبتروجت فى جدول الدوري

الاهلى يقبع فى المركز الأخير بجدول الدوري مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة .





بث مباشر مباراة الاهلي ضد بتروجيت في الدوري المصري (بث مباشر) لايف





على الجانب الأخر ، لا يختلف وضع بتروجيت كثيراً عن الأهلي هذا الموسم، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة في الدوري لم ينتصر إلا في اثنتين منهم، وهو أكثر الفرق تعادلاً في الدوري حتى وقتنا الحالي برصيد 9 تعادلات وخسر 4 مباريات، وهو الآن في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الخطر.





بث مباشر مباراة الاهلي ضد بتروجيت في الدوري المصري (بث مباشر) لايف









3_ غيابات الاهلى وبتروجت

يعاني الأهلي من نقص حاد في صفوفه بسبب الإصابات التي تمثلت في الحارس الأساسي محمد الشناوي بالإضافة للمدافع محمد نجيب وظهيري الجانب الأيمن أحمد فتحي والأيسر علي معلول والمدافع رامي ربيعة والجناج جونيور أجايي والمهاجم صلاح محسن .





ويدخل فريق بتروجت المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز الغالي على فريق سموحة بهدف نظيف في الجولة الماضية والعودة إلى نغمة الانتصارات التي توقفت عن الفريق من الجولة الثالثة في الدوري ويسعى لاستغلال تراجع الفريق الاحمر وخطف النقاط الثلاث .

بث مباشر مباراة الاهلي ضد بتروجيت في الدوري المصري (بث مباشر) لايف







