القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:45 م

نزيف السكة الحديد.. "الدستور" تتجول في قطارات الغلابة
04:31 م

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
الكابتن
السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:00 م

بث مباشر مباراة الاهلي ضد بتروجيت في الدوري المصري (بث مباشر) لايف

بث مباشر مباراة الاهلي
dostor.org/2417830

بث مباشر مباراة الاهلي ضد بتروجيت في الدوري المصري (بث مباشر) لايف
يستضيف فريق بتروجت نظيره الأهلى مع دقات السادسة مساء اليوم السبت في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام والتي تم تأجيلها لانشغال المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا 2018 الذي انتهى بخسارة الفريق الأحمر النهائي على يد الترجي التونسي للمرة الثانية على التوالى

لتقى الأهلي وبتروجيت في 20 مباراة في الدوري المصري الم
بث مباشر مباراة الاهلي ضد بتروجيت في الدوري المصري (بث مباشر) لايف
متاز، ولم تتلقى القلعة الحمراء أي هزيمة خلال هذه المواجهات، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادلاً في 5 مباريات فقط.

2_ ترتيب الاهلى وبتروجت فى جدول الدوري
الاهلى يقبع فى المركز الأخير بجدول الدوري مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة .

بث مباشر مباراة الاهلي ضد بتروجيت في الدوري المصري (بث مباشر) لايف

على الجانب الأخر ، لا يختلف وضع بتروجيت كثيراً عن الأهلي هذا الموسم، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة في الدوري لم ينتصر إلا في اثنتين منهم، وهو أكثر الفرق تعادلاً في الدوري حتى وقتنا الحالي برصيد 9 تعادلات وخسر 4 مباريات، وهو الآن في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الخطر.

بث مباشر مباراة الاهلي ضد بتروجيت في الدوري المصري (بث مباشر) لايف


3_ غيابات الاهلى وبتروجت
يعاني الأهلي من نقص حاد في صفوفه بسبب الإصابات التي تمثلت في الحارس الأساسي محمد الشناوي بالإضافة للمدافع محمد نجيب وظهيري الجانب الأيمن أحمد فتحي والأيسر علي معلول والمدافع رامي ربيعة والجناج جونيور أجايي والمهاجم صلاح محسن .

ويدخل فريق بتروجت المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز الغالي على فريق سموحة بهدف نظيف في الجولة الماضية والعودة إلى نغمة الانتصارات التي توقفت عن الفريق من الجولة الثالثة في الدوري ويسعى لاستغلال تراجع الفريق الاحمر وخطف النقاط الثلاث .
بث مباشر مباراة الاهلي ضد بتروجيت في الدوري المصري (بث مباشر) لايف


الآن

مصمم فستان رانيا يوسف: علينا أن نطور من أنفسنا مثل لبنان

76 نائبًا يتقدمون بتعديلات جديدة على "قانون الرياضة"

"سعفان" يحتوي غضب مواطن خمسيني: هنوفرلك فرصة عمل

12 يناير.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بتهمة التحريض على الفسق

ads
الأكثر قراءة

مصمم فستان رانيا يوسف: علينا أن نطور من أنفسنا مثل لبنان

رانيا يوسف: أنا نجمة صف أول وليس لي "شلة" في الوسط الفني

ابنة ترامب على علاقة بشاب من أصول لبنانية

بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

مصمم فستان رانيا يوسف: علينا أن نطور من أنفسنا مثل لبنان

رانيا يوسف: أنا نجمة صف أول وليس لي "شلة" في الوسط الفني

ابنة ترامب على علاقة بشاب من أصول لبنانية

بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف

كشكول

رئيس السويس الأزهرية يزور المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا

« الحرائق والحوادث الطارئة» ندوة بالسادات الأزهرية

«شوقي»: مصر لم تحصل علي أموال القرض الياباني حتى الآن

«كشكول» يرصد ملامح التعليم داخل المدرسة اليابانية بالعبور

مهرجان «الهند علي ضفاف النيل» بجامعة عين شمس

الأمصار

قصر بكنجهام يكشف حقيقة الخلاف الحاد بين ميجان وكيت

فلسطين تحبط محاولات إقصائها من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

في ذكرى وفاتها.. سامية جمال من فرقة "بديعة" لـ"فراشة الرقص الشرقي"

ذاكرا صدام حسين.. أوباما ينعي جورج بوش الأب

بالصور.. نساء زعماء العالم المشاركين في قمة العشرين

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

خبراء فى جراحة القدم والجهاز الهضمى بالمركز الطبى العالمى

"أيكيا" تتعهد بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري

ابنة ترامب على علاقة بشاب من أصول لبنانية

مباريات
الصحة

الحميات الغذائية المتذبذبة تزيد من خطر الوفاة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎