القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
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السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:00 م

بث مباشر يلا شوووت مباراة مانشستر سيتى و بورنموث بدون تقطيع يلا لايف

مانشستر سيتى و بورنموث
مانشستر سيتى و بورنموث
dostor.org/2417829

يواجه فريق مانشستر سيتى الإنجليزى نظيره بورنموث اليوم السبت 1-12-2018 ضمن منافسات الجولة الـ14 من البريميرليج وذلك على ملعب الاتحاد فى تمام الساعة الخامسة مساء

موعد مباراة مانشستر سيتى وبورنموث والقنوات الناقلة

شاهد مباراة مانشستر سيتى وبورنموث بث مباشر بدون تقطيع فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بتوقيت السعودية أما فى الساعة السابعة بتوقيت الإمارات وذلك على قناة   beIN SPORTS HD 2 بى ان سبورت وبتعليق علي محمد علي وعلى صافرة الحكم ستيوارت أتويل

بث مباشر مباراة مانشستر سيتى يوتيوب بدون تقطيع مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وبورنموث بث مباشر

معلومات عن مباراة مانشستر سيتى وبورنموث بث مباشر

التقى فريق مانشستر سيتى و بورنموث فى 6 لقاءات ماضية، انتهت جميعها بفوز مانشستر سيتي، وكانت نتيجه 5/1 هي الأعلى في تاريخ المواجهات حيث يسعى مانشستر سيتي إلى فوز جديد يؤمن به قمة الدوري الإنجليزي

ويأتى مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري بـ35 نقطة، أما بورنموث في المركز الثامن بـ20 نقطة.

يلا شوت مشاهدة مباراة مان سيتي وبورنموث اليوم 1-12-2018 فى الدوري الانجليزيبث مباشر

وتتيح الدستور من خلال بوابتها الكابتن بث مباشر بدون تقطيع كورة لايف رابط سريع شغال مجانا مانشستر سيتي Vs بورنموث من هنا

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