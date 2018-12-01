بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وبورنموث اليوم السبت 1-12-2018

يواجه فريق مانشستر سيتى الإنجليزى نظيره بورنموث اليوم السبت 1-12-2018 ضمن منافسات الجولة الـ14 من البريميرليج وذلك على ملعب الاتحاد فى تمام الساعة الخامسة مساء

موعد مباراة مانشستر سيتى وبورنموث والقنوات الناقلة

شاهد مباراة مانشستر سيتى وبورنموث بث مباشر بدون تقطيع فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بتوقيت السعودية أما فى الساعة السابعة بتوقيت الإمارات وذلك على قناة beIN SPORTS HD 2 بى ان سبورت وبتعليق علي محمد علي وعلى صافرة الحكم ستيوارت أتويل

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معلومات عن مباراة مانشستر سيتى وبورنموث بث مباشر

التقى فريق مانشستر سيتى و بورنموث فى 6 لقاءات ماضية، انتهت جميعها بفوز مانشستر سيتي، وكانت نتيجه 5/1 هي الأعلى في تاريخ المواجهات حيث يسعى مانشستر سيتي إلى فوز جديد يؤمن به قمة الدوري الإنجليزي

ويأتى مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري بـ35 نقطة، أما بورنموث في المركز الثامن بـ20 نقطة.

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