أحمد رزق يواصل تصوير "الممر"

يواصل الفنان أحمد رزق، تصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد "الممر"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز ويشارك فيه كل من محمد فراج، وأمير صلاح الدين، ومحمد جمعة، وآخرون، وذلك داخل استوديوهات شريف عرفة.



وقال "رزق" في تصريحات خاصة: "العمل مع المخرج شريف عرفه شىء ممتع جدًا وإضافة لأي فنان"، معبرًا عن سعادته كونه عمل معه مؤخرًا من خلال فيلم "الكنز" في الجزئين الأول والثاني.



واختتم بأنه يحاول إنجاز تصوير الفيلم للتفرغ لقراءة العديد من السيناريوهات التي عرضت عليه للمشاركة في سباق رمضان المقبل 2019.



"الممر" يشارك فيه كل من أحمد فلوكس، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، أسماء أبواليزيد، ألحان المهدي، كريم العميري وآخرون، وهو سيناريو وحوار أمير طعيمة وشريف عرفة، وإخراج شريف عرفة.