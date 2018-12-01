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السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:56 م

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت اليوم 1-12-2018 والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة الأهلى وبتروجيت بث مباشر

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت اليوم 1-12-2018 والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة الأهلى وبتروجيت بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلى
مشاهدة مباراة الأهلى وبتروجيت بث مباشر
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يلتقي فريق الأهلى اليوم 1-12-2018 بنظيره بتروجيت في مباراة مؤجلة بالدوري المصري، ويامل لاعبو المارد الأحمر في كسر سلسلة الهزائم التى طالت الفريق خلال الفترة الماضية خاصة بعد خروجه من البطولة العربية.

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت اليوم 1-12-2018

تذاع اليوم مباراة الاهلي وبتروجيت ضمن منافسات الجولة التاسعة والمؤجلة، لبطولة الدوري المصري الممتاز، ونقدم لكم بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت في تماما الساعة 7 مساءاً بتوقيت مصر، تابعو ماتش الاهلي اليوم عبر موقعنا.

 

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم 1-12-2018 بث مباشر

يلتقي فريقي الاهلي وبتروجيت، في السابعة من مساء اليوم السبت على أرضية ملعب الجيش بالإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة والمؤجلة، لبطولة الدوري المصري الممتاز.


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