ضبط "طربة" حشيش بحوزة عاطل في الفيوم

ألقى المقدم أحمد الهاين رئيس مباحث قسم أول الفيوم القبض على عاطل مقيم بمنطقة كيمان فارس دائرة القسم، وبحوزته طربة حشيش بقصد الاتجار.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث، يفيد تمكن قوة أمنية من مباحث قسم أول من ضبط "ياسر. ت"، (30 سنة) عاطل، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وزنت 100 جرام، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه.



وتم التحفظ على المضبوطات، وإلقاء القبض على المتهم، وتحرر له المحضر رقم 8057 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.