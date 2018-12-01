حبس عاملين بتهمة سرقة شقق سكنية بالتجمع الأول

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، السبت، حبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لسرقتهما شقق سكنية بالتجمع الأول.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية بمفتاح مصطنع وأخرى من منافذ المناور.



بإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهما "ط. م"، "ع. ع" عاملين في مواد البناء، وتم ضبطهما.



وبسؤالهما اعترفا بسرقة 5 شقق سكنية من مدينتي والرحاب، وقاما ببيع المسروقات لدى"ح. ح" سئ النية وجار ضبطه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.