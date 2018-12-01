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اقتصاد
السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:54 م

مصرفيون يرحبون بقرار "المركزي" تعديل آلية تحويل أموال الأجانب

البنك المركزي
البنك المركزي
dostor.org/2417816

أنهى البنك المركزي من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018، العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، حيث يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولًا وخروجًا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتر بنك).

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.

من جانبه أشاد حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بقرار البنك المركزي المصري الخاص بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل.

وأضاف: القرار سيساعد حتما في زيادة الموارد الدولارية، لافتا إلى أن السوق أصبحت مستعدة لهذا القرار، نتيجة الأثر الإيجابي لسياسة الإصلاح الاقتصادي، وخاصة السياسة النقدية.

وأكد السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، أن قرار البنك المركزي بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب يؤكد قوة الاقتصاد المصري، وما حققه برنامج الإصلاح من إنجازات.

وأضاف أن االقرار جاء نتيجة الأثر الإيجابي لسياسة الإصلاح الاقتصادي، وخاصة السياسة النقدية، التي انتهجتها الدولة مؤخرا منذ تحرير سعر الصرف والتي أدت إلى وصول الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى رقم غير مسبوق، وهو سيؤدي إلى زيادة تدفق الأموال الأجنبية والاستثمارات الجديدة إلى مصر؛ نتيجة الأثر على تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن القرار من شأنه أن يعمل على زيادة الاستثمارات الدولارية في المحافظ وصناديق الاستثمار، لافتا إلى أن تدفقات المحافظ المالية ستنعكس على سوق التعاملات بين البنوك، مما سيدعم صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك.

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