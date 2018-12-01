live kora مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت ahly اليوم بث مباشر

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معلومات عن مباراة الأهلي وبتروجيت

live kora مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت ahly اليوم بث مباشر





المباراة: بتروجيت Vs الأهلي

البطولة: الدوري المصري

الملعب: أرضية استاد الجيش بالسويس

موعد المباراة: 7:00 مساءاً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: أون سبورت

المعلق: أيمن الكاشف

live kora مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت ahly اليوم بث مباشر





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live kora مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت ahly اليوم بث مباشر





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live kora مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت ahly اليوم بث مباشر







