ضبط مسجل خطر بحوذته سلاح نارى فى الفيوم

ألقى المقدم محمد دعبس، رئيس مباحث قسم ثاني الفيوم، القبض على مسجل شقي خطر فرض سيطرة ومخدرات، وبحوذته سلاح ناري وطلقة واحدة لذات العيار.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث، يفيد تمكن قوة أمنية من مباحث قسم ثانٍ، من ضبط المدعو محمد ثابت عبدالوهاب، وشهرته "سيطرة" عاطل ومقيم الساحة الشعبية مسجل شقي خطر "بلطجة وفرض سيطرة".



وضبط بحوذته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي وطلقة واحدة لذات العيار.



تم التحفظ على المضبوطات، وإلقاء القبض على المتهم، وتحرر له المحضر رقم 4945 لسنة 2018، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.