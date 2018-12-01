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عالم
السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:50 م

وزير الدفاع الأمريكى: ندعم أمن تل أبيب و"ترامب" أكبر مؤيد لإسرائيل

مايك بنس
مايك بنس
سارة الشلقاني
dostor.org/2417805

أكد مايك بنس، وزير الدفاع الأمريكى، أن الولايات المتحدة تقف بجانب إسرائيل دائمًا، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوى ليهود أمريكا،: "فليعلم العالم أن وشنطن تقف بجانب تل أبيب، ولن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، كما أن حركة المقاطعة لإسرائيل (BDS) خاطئة ولن يكون لها مكان فى السوق الحرة الأمريكية".

وأكد "بنس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو أكثر المؤيدين لإسرائيل في تاريخ أمريكا، موضحًا: "ترامب رجل يحافظ على وعوده، واليوم أصبح دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل أكبر من أي وقت مضى".

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