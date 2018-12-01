الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابًا ويداهم منازل في بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا من منطقة هندازه شرق بيت لحم، وداهمت منازل في مناطق محتفلة من المحافظة.



وأفادت مصادر أمنية لوكالة انباء"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود سامي عبيات (23 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في منطقة هندازه.



وأضافت إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوبا، وداهمت منزلي المواطنين محمد كريم الأطرش، وإسماعيل الجعفري، في محاولة لاعتقال الأول دون أن تتمكن.



واندلعت مواجهات في المخيم بين الشبان وجنود الاحتلال الذي أطلقوا قنابل الغاز والصوت بشكل عشوائي على المواطنين.