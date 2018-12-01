"الرواية المحرمة" بضيافة الجامعة الأمريكية.. اليوم

تستضيف القاعة الشرقية بالجامعة الأمريكية٬ في السادسة مساء اليوم٬ لقاءً مع محمد شعير٬ حول كتابه عن "الرواية المحرمة"٬ الصادر مؤخرًا عن دار العين.



ومن المقرر أن يتطرق اللقاء إلى الجدل الذي صاحب نشر رواية نجيب محفوظ الشهيرة، كما يتحدث عن مخطوطات غير معروفة لصاحب جائزة نوبل للأدب.



يذكر أن الكتاب يتناول سيرة الرواية المنبوذة٬ التي تعد رواية مركزية فى عالم محفوظ٬ رحلة أسئلة: كيف انشغل محفوظ بفكرة الرواية منذ عام 1934؟ وكيف كانت بروفتها الأولى؟ وكيف تطورت حتى نشرت مسلسلة عام 1959 فى الأهرام؟ من يقف وراء المنع؟ وكواليسه؟ وكيف تلقى النقاد العمل؟ وكيف اختلفت تفسيرات محفوظ نفسه له من فترة زمنية إلى أخرى، وسيرة رواية ومجتمع وكاتب٬ بالوثائق التى ينشر الكثير منها للمرة الأولى.