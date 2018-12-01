"مصر للطيران" تنقل 15 ألف راكب اليوم

تسيّر شركة مصر للطيران طوال اليوم السبت، 121 رحلة دولية وداخلية وتجارية، من مطار القاهرة الدولى لنقل أكثر 15 ألف راكب من مختلف الجنسيات إلى العديد من المطارات العالمية والعربية والإفريقية، حيث تم تجهيز كل الخدمات والإمكانيات لتسهيل إجراءات سفر الوفود الركابية.



ومن المقرر أن تسير مصر للطيران 35 رحلة جوية داخلية لنقل أكثر من 3 آلاف سائح إلى المدن السياحية والأثرية، مثل أسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى علم، فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى بتنشيط السياحة الداخلية.