ضبط 4100 مخالفة متنوعة بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.



وأسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط 4100 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، دون رخصة تسيير، دون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكباري، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".



وتحرر محضر عن كل واقعة على حدة، بإحالة الوقائع للنيابات المختصة.