التضامن: "تكافل" برنامج تنمويًا وليس معاشًا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج "تكافل" تنموي وليس معاش، وبالتالي يهدف إلى الاستثمار فى الأجيال القادمة، وأهمها الصحة والتعليم.



وأضافت أن الأسرة التى تحصل على "تكافل" ولديها أطفال تحت سن 6 سنوات، تلتزم بزيارة الوحدة الصحية مرة كل 3 أشهر، لتقديم الخدمات الصحية لهم بالمجان، كما لابد أن تلتزم الأسر بتسجيل أطفالها فى المدارس من حتى 18 عاما، على أن ينتظم حضورهم على الأقل بنسبة 80% من إجمالي أيام الدراسة.



وأوضحت أنه فى حالة اكتشاف إدلاء بعض المدرسين ببيانات غير صحيحة بحضور الأطفال رغم غيابهم، أو قيام بعض العاملين بالوحدات الصحية بتسجيل حضور الأم رغم عدم حضورها، فى هذه الحالة لن يتم خصم الدعم تدريجيًا على الأسرة ولكن سيتم إيقافه تماما، وقد يكون من الصعب تسجيل الأسرة فى البرنامج مرة أخرى، كما سيتم تعرض الأسرة والموظف للمساءلة والمحاسبة.



وأكدت أنه سيكون هناك متابعة مستمرة من طرف الرائدات والمتطوعين من المجتمع ومن لجان المسالة ومن باحثين من وزارة التضامن وأخصائيين من المدارس، مشيرة إلى أن من حق كل أسرة أن تقدم تظلم إلى الإدارة الاجتماعية.