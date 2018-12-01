بالصور... أول ماراثون رسمي للسيدات في مصر

انطلق أول ماراثون رسمي للفتيات والسيدات في مصر، أمس الجمعة، ضمن إطار حملة الـ ١٦ يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، ويهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.



ويهدف الماراثون إلى توجيه رسالة إلى العالم أجمع وإلى المجتمع المصري بضرورة الاتحاد سويًا من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، والتأكيد على أن الدولة المصرية تدعم ذلك وفقًا لما جاء في الدستور.



يذكر أن العنف المنزلي واسع الانتشار في مصر، ووفقًا للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لعام 2014، فإن 30 % من النساء المتزوجات في مصر يتعرضن للعنف المنزلي الذي يقوم به أزواجهن، وتكثف المنظمات النسائية في جميع أنحاء البلاد جهودها في رفع الوعي العام لإحداث تغيير في حياة النساء.